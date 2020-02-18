ميلان يعود لطريق الانتصارات على حساب تورينو

اقتنص ميلان فوزا غاليا من ضيفه تورينو، بهدف نظيف، الإثنين، في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي.



ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 25.



الهدف جاء من خطأ مدافع تورينو، استغله لاعب ميلان لوكاس باكيتا، ليمرر إلى صامويل كاستييخو الذي مرر بدوره إلى ريبيتش، ليسدد كرة قوية على يمين حارس تورينو.



وحقق ميلان فوزه العاشر مقابل 9 هزائم و5 تعادلات، حيث عاد لطريق الانتصارات بعد تعادل مع فيرونا وخسارة من إنتر ميلان.



الفوز رفع رصيد ميلان إلى 35 نقطة ليتقدم من المركز العاشر إلى الثامن، في الوقت الذي توقف فيه رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: موقع كورة

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