مانشستر يونايتد يضرب تشيلسي بثنائية في عُقر دارة

زاد مانشستر يونايتد معاناة مضيفه تشيلسي مانحاً المزيد من الآمال للمتربصين بالمركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.



حرم مانشستر يونايتد مضيفه تشيلسي يوم الإثنين من الاطمئنان على مركزه الرابع بعدما هزمه 2-0 في الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



وضرب مانشستر يونايتد أكثر من عصفور بحجر واحد، بعدما خرج من نتائجه السلبية (حصد نقطة في آخر ثلاث مباريات)، وانفرد بالمركز السابع وقلل فارق النقاط مع تشيلسي.



ووقّع الفرنسي مارسيال على هدف مانشستر يونايتد الأول بضربة رأس محكمة مترجماً عرضية بيساكا (45) فشل الأرجنتيني كاباييرو في التعامل معها.



ودفع تشيلسي فاتورة إهداره للفرص السهلة من خلال البلجيكي باتشواي ليأتي الهدف الثاني عبر المدافع ماغواير (66) مستغلاً كرة من الوافد الجديد البرتغالي برونو فيرنانديز.



ولم تنفع تبديلات لامبارد الذي زجّ بالفرنسي جيرو (ألغي له هدفاً بداعي التسلل 77) ومونت الذي تصدى القائم لتسديدته القوية (89) لتتواصل نتائج الفريق اللندني السلبية بغيابه عن لغة الانتصارات للمباراة الرابعة توالياً في المسابقة.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الرابع (41 نقطة)، تحت أنظار توتنهام الخامس (40) وشيفيلد يونايتد السادس (39).



وسيواجه تشيلسي السبت المقبل ضيفه توتنهام في الدوري الممتاز ومن ثم يلتقي بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.





المصدر: بي إن سبورت

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