رياضة | عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن قيام بعثة نادي الزمالك بتغيير فندق إقامتهم في الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الزمالك طلب تغيير فندق إقامته في أبو ظبي بسبب الجماهير وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة المنظمة".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل،على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة السابعة، ضمن بالسوبر المصري.

