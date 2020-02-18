رياضة | مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق تشيلسي بنتيحة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل انتوني مارسيال هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في اللقاء بعد عرضية رائعة من وان بيساكا، بينما عزز اللاعب الإنجليزي هاري ماجوير النتيجة لفريقه في الشوط الثاني من المباراة.

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.