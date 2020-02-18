رياضة | مارسيال متخصص إصطياد " شباك البلوز " وتعذيب تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيال متخصص إصطياد " شباك البلوز " وتعذيب تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إفتتح المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد التسجيل لفريقه في شباك تشيلسي في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي .

وسجل مارسيال هدفه في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول من اللقاء بعد أن إرتقى عالياً وحول عرضية أرون فان بيساكا داخل شباك الحارس ويلي كاباييرو.

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وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن مارسيال سجل هدفه الرابع في المباريات الثلاثة الأخيرة التي خاضها مانشستر يونايتد ضد تشيلسي بالبريميرليج .

كما قالت الشبكة إلى أن مارسيال سجل من التسديدة الاولى له على الخشبات الثلاثة خلال المباراة.

في الوقت الذي تحظى فيه المباراة بأهمية خاصة فيما يخص الصراع على المراكز الأوروبية حيث يحتل البلوز قبل المباراة المركز الرابع ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع .