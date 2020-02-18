رياضة | هاني رمزي: فايلر طلب ضمي للعمل فى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي: فايلر طلب ضمي للعمل فى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هاني رمزي نجم منتخب مصر ومدرب الفراعنة السابق، أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب ضمه للعمل فى الجهاز الفنى عندما تولي مهمة الفريق.

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "وكيلي قال لي أن فايلر طلبه للعمل معه بالأهلي، ووكيلي سويسري وهو أيضًا وكيل فايلر".

وأضاف: "شرف لي العمل داخل منظومة النادي الأهلي، وهذا بيتي، وأتمني فى يوم من الأيام أن أعمل داخل القلعة الحمراء".

ويذكر أن أخر تجارب قائد الفراعنة السابق، هى العمل كمدرب عام فى الجهاز الفنى السابق لمنتخب مصر مع المدير الفنى المكسيكي خافيير أجيري، ولكنه رحل عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية.