رياضة | المصائب تتوالي على تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب تتوالي على تشيلسي أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توالت المصائب التي تضرب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فبعد مرور عشرة دقائق من الشوط الأول خرج الفرنسي نجولو كانتي لاعب البلوز بعد إصابته في كاحل القدم اليمنى ما جعله يغادر الملعب إضطرارياً ويدخل ماسون مونت بدلاً منه .

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعلى عكس سير مجريات اللعب إفتتح مانشستر يونايتد التسجيل بعد أن إستغل الفرنسي أنتوني مارسيال عرضية آرون وان بيساكا من الناحية اليمنى .

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ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل إضطر تشيلسي إلى ان يجري تغيير ثاني مبكر إضطرارياً أيضاً بعد تعرض كريستينسن لإصابة قوية في أنفه ليدخل كيرت زوما بدلاً منه .

وألغى الحكم هدفاً للاعب البديل زوما قبل أن يسجل اللاعب الإنجليزي هاري ماجواير الهدف الثاني لكتيبة سولسكاير في الدقيقة 66 .