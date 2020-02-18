رياضة | هاني رمزي يكشف أسباب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي يكشف أسباب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هانى رمزى مدرب المنتخب الوطني السابق عن أسباب خروج الفراعنة من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر العام الماضي على يد منتخب جنوب إفريقيا.

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك اسباب عديدة أبرزها عدم انتظام جدول بطولة الدوري إلي جانب عدم اقامة معسكرات جيدة للمنتخب الوطني".

وأضاف: "كان هناك خلافات فى الاختيارات بيني وبين المكسيكي خافيير أجيري، ولكن فى النهاية هو المدير الفني وله الحق فى اختيار القائمة النهائية للاعبين".

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وتابع :" "كنا نتمني الحصول على البطولة لنمنحها هدية للجماهير أو على الأقل الوصول إلي المباراة النهائية".

وأردف: "كان هناك التزام بين اللاعبين داخل المعسكر، إلي جانب نظام كبير من جانب الجهاز الفني، وكان يجب أن يكون هناك روح أفضل خلال البطولة".

ويذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري رحل عن تدريب الفراعنة عقب الخسارة من الأولاد.