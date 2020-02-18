رياضة | عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الحصول على جائزة فريدة لم ينجح في التتويج بها أي لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة من قبل .

وتمكن ميسي من حصد جائزة لوريوس 2020 لأفضل لاعب رياضي مناصفة مع لويس هاميلتون بطل سباقات الفورمولا 1 حيث تساوى الثنائي في عدد الأصوات .

وتفوق ميسي وهاميلتون على رياضيين بارزين مثل الماتدور الإسباني رافائيل نادال المصنف الثاني عالمياً في رياضة كرة التنس ومارك ماركيز والود كيتشوج وتايجر وودز وغيرهم .

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ولم يحضر ميسي الحفل الذي أقيم اليوم الإثنين في العاصمة الألمانية برلين نظراً لتواجده في العاصمة الإماراتية دبي وحصل على الجائزة نيابة عن ميسي الأسطورة الإسبانية المعتزل كارلوس بويول .

وقال ميسي بعد الحصول على الجائزة من خلال فيديو تم نشره من جانب اللجنة المنظمة " سعيد للغاية بالفوز بالجائزة وأريد أن أشكر الجميع زملائي وعائلتي والجماهير الكتالونية والأرجنتينية إستمروا بالإستمتاع بالحفل الرائع .

فيما قال هاميلتون شريك ميسي في الجائزة أنه لشرف كبير وجودي في مثل هذا الحفل الذي يحضره معي الكثير من النجوم والأساطير خاصةً وأنني ألعب رياضة لا يوجد منها الكثير من التنوع لكني معجب بدور مؤسسة لوريس.