رياضة | أخبار الزمالك اليوم الاثنين: كهربا يفاجئ الأبيض.. مفاجأة من مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الاثنين: كهربا يفاجئ الأبيض.. مفاجأة من مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 17 فبراير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها الاستقرار على حارس مرمى الفريق في مباراة السوبر المصري ومفاجأة من مرتضى منصور وضربة جديدة من كهربا وغيرها من الأخبار الهامة.

كأس السوبر الإفريقي مع بعثة الزمالك في الإمارات

حرص مسئولو نادي الزمالك على إصطحاب كأس السوبر الافريقي مع بعثة الفريق إلى الإمارات، إستعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل في السوبر المصري.

وفضل مسئولو الزمالك إصطحاب كأس السوبر الافريقي مع بعثة الفريق إلى الإمارات كنوع من أنواع تحفيز اللاعبين والشد من آزرهم لتحقيق الانتصار على الأهلي.

أبو جبل يحرس عرين الزمالك في مواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على بقاء محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى خلال مباراة الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري.

ورفض كارتيرون فكرة إجراء التدوير في مركز حراسة المرمى والإبقاء على أبو جبل والاستفادة من الدفعة المعنوية له وتألقه في الفترة الماضية مع الفريق.

الجاسوس.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل موقعة السوبر

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر.

وحاول فايلر الاستفادة من خلال تواجد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الماضي، لمعرفة كل كبيرة وصغيرة داخل الأروقة المغلقة من أجل وضع خطة الانتصار.

موقف رمضان صبحي النهائي من مباراة السوبر الإفريقي

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الدفع بالاعب رمضان صبحى أمام الزمالك، ولكن كبديل وليس كأساسي، فى بطولة السوبر المصري المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات.

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وقد نوه الجهاز الطبى بالأهلى، على عدم الدفع به كأساسي ومشاركته بشكل تدريجى، لتجنب عودة الإصابة للاعب.

موقف مرتضى منصور من حضور الألتراس مباراة الترجي

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن حضور الألتراس مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.

وأكد مرتضى أنه يرفض حضور الألتراس بسبب ما بدر منهم في مباراة مازيمبي الكونغولي بدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا والذي انتهى بالتعادل السلبي في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن ملعب الزمالك والترجي

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن مباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري بدوري أبطال افريقيا ستقام على ستاد القاهرة.

وأكد مرتضى في تصريحات عبر فيديو على قناته الرسمية أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة بحضور 30 ألف متفرج بشكل رسمي.

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في موقعة السوبر المصري

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، تثبيت التشكيل الذي لعب به أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي والدفع بنفس العناصر أمام الأهلى في السوبر المصري.

و يسعى كارتيرون لتحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين فى أرض الملعب، بعد الدفعة القوية التى حصل عليها اللاعبون بحصد اللقب الإفريقى.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي يوم الخميس القادم ٢٠ فبراير ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري في دولة الإمارات.