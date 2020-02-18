رياضة | غزل المحلة يستضيف دكرنس في لقاء مرتقب في القسم الثانى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل المحلة يستضيف دكرنس في لقاء مرتقب في القسم الثانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء منافسات الجولة ١٥ بدورى القسم الثانى - المجموعة الثالثة - حيث تقام ٤ مباريات بينما تقام مباراة بلدية المحلة و المنصورة يوم الأربعاء على ستاد بلدية المحلة في حين يلعب بيلا مع أبوقير يوم الخميس .

ومن المقرر أن يقام عصر الثلاثاء، مباراة فريق دكرنس مع فريق غزل المحلة فى مباراة قوية ومنتظرة من قبل متابعى وعشاق الفريقين بستاد غزل المحلة الرياضي.

دكرنس بقيادة مصطفى عبده، يمتلك فى رصيده من النقاط ٢٤ نقطة، ويحتل المركز الرابع، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز فى ٧ مباريات، والتعادل فى ٣ مباريات فيما تعرض للهزيمة فى ٤ مباريات.

وتولى مصطفى عبده قيادة الفريق مع نهاية الدور الأول عقب رحيل أيمن الجمل حيث حقق دكرنس الفوز فى ٣ مباريات التى خاضها بالدور الثانى تحت قيادة مصطفى عبده محققا العلامة الكاملة بالفوز على الأوليمبى والحمام على ملعبه وعلى مالية كفرالزيات خارج ملعبه.

وخاض الفريق تدريباته طوال الأسبوع الماضى على ستاد بنى عبيد الرياضى من أجل التأقلم على أرضيات العشب الطبيعى وهى عكس أرضية ملعب دكرنس المغطى بالعشب الصناعي.

وأنهى الفريق إستعداداته للمباراة بتدريب قوى وضح من خلاله الروح المعنوية العالية للفريق والذى يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المواجهة الصعبة.

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على الجانب الأخر أنهى غزل المحلة بقيادة خالد عيد تدريباته إستعدادا للمباراة وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة حيث يرغب الفريق فى تحقيق الفوز وإستمرار المنافسة على الصعود بعد الخسارة التى تعرض لها الفريق بالجولة الماضية أمام المنصورة.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث برصيد ٢٥ نقطة بفارق نقطة وحيدة أمام دكرنس منافسه غدا بعدما حقق الفوز فى ٧ مباريات والتعادل فى ٤ مباريات وتعرض للهزيمة فى ٣ مباريات.

ومنذ بداية الدور الثانى خاض غزل المحلة ٣ مباريات حقق خلالهم الفوز على مالية كفرالزيات بملعبه وتعادل سلبيا أمام الحمام وتعرض للخسارة من المنصورة خارج ملعبه.

وإنتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز دكرنس على ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما عمر فاروق.

ترتيب المجموعة الثالثة

١- فاركو ٢٩ نقطة

٢- دمنهور ٢٧ نقطة

٣- غزل المحلة ٢٥ نقطة

٤- دكرنس ٢٤ نقطة

٥- المنصورة ٢٣ نقطة

٦- الرجاء ٢٢ نقطة

٧- بلدية المحلة ١٩ نقطة

٨- أبوقير للأسمدة ١٧ نقطة

٩- الحمام ١٦ نقطة

١٠- الأوليمبى ١٥ نقطة

١١- مالية كفرالزيات ٥ نقاط

١٢- بيلا ٥ نقاط