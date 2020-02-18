رياضة | موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب محمد بن زايد بالإمارات لإستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر المصري، يوم الخميس، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين.

ويسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجهيز نجم الفريق رمضان صبحي للمباراة، بعد الإصابة التى يعانى منها اللاعب خلال الفترة الماضية. Advertisements

وكشف محمد فاروق، مقدم برنامج "البريمو" على قناة "ten"، الموقف النهائي لنجم الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر.

وقال فاروق فى برنامجه: "رمضان يعاني من إصابة فى العضلة خلفية ولكنه تعافي مؤخراً ولكن أعتقد أن فايلر لن يغامر به فى التشكيلة الأساسية، لاسيما وأن المباراة صعبة للغاية وبها ضغوطات كبيرة".

وأضاف: "من المؤكد أن يقوم فايلر بإشراك رمضان صبحي فى جزء من المباراة، وسيكون على دكة البدلاء بسبب عودته مؤخرًا من الإصابة".