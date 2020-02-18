رياضة | رسمياً.. أهلي جدة يعلن إنهاء التعاقد مع جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. أهلي جدة يعلن إنهاء التعاقد مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي الأهلي السعودي ، اليوم الاثنين، إنهاءعقد مدربه السويسري كريستيان جروس، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ونشر النادي عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان جروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين".

وأضاف البيان: "كما قام بتكليف المدرب الوطني الكابتن مازن بهكلي، بقيادة الفريق الأول فنيا في المباريات المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا".