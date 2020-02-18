رياضة | خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف عن المنافسة بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وزميله السنغالي ساديو ماني.

وأكد رؤوف خليف فى تصريحات خاصة أن محمد صلاح النجم المصري المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي هو سبب توهج وتألق الفريق خلال السنوات الماضية.

وقال خليف فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" محمد صلاح زاد من توهجه ونضج اكثر وهو المساهم الابرز في تالق ليفربول".

وأضاف المعلق التونسي :" أنصح محمد صلاح بالبقاء فى ليفربول ولكن فى حالة واحدة وهي أن قرر السنغالي ساديو ماني الرحيل عن صفوف الفريق ".

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وتابع :" وإذا ظل ماني فى ليفربول أنصح محمد صلاح بالرحيل، ليفربول لا يحتمل الاثنان في قادم المواسم".

يذكر أن محمد صلاح إقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع الريدز بعد غياب سنوات بعدما تصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 76 نقطة وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وكان السنغالي ماني قد حقق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 بعد التفوق على صلاح، بينما كان الدولي المصري هو أفضل لاعب فى إفريقيا لعامين وهم 2017 و2018.