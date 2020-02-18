رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 17 / 3 / 2020: كهربا يفاجيء الزمالك.. فايلر يستقر على تشكيل الأحمر في السوبر.. عودة الساحر ترعب القلعة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 17 / 3 / 2020: كهربا يفاجيء الزمالك.. فايلر يستقر على تشكيل الأحمر في السوبر.. عودة الساحر ترعب القلعة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2020، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الاثنين 17 - 2- 2020:-

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك.. عودة رمضان واستبعاد المغضوب عليه

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأحمر التي ستسافر إلى الإمارات ظهر اليوم الاثنين لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.

قائمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبد المنعم كهربا – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

واستبعد رينيه فايلر اللاعبين حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد الدين سمير بسبب الإصابة ومصفطى شوبير وصالح جمعة لأسباب فنية وإن كان صالح مغضوب عليه من الخواجة السويسري.

رسميا.. الأهلي يعلن إقامة مباراة صن داونز على استاد القاهرة

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 29 فبراير في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لى ستاد القاهرة الدولي وبحضور 30 ألف مشجع.

وقال مرجان في تصريحات إذاعية :"مباراة الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة بـ30 ألف متفرج".

وأضاف :"كان هناك محاولات من أول أيام القرعة لإقامة المباراة يوم 29 فبراير والنادي بذل مجهودًا كبيرًا وتحرك في اتجاهه لإقامة اللقاء يوم 29 فبراير".

وتابع: "الكابتن محمود الخطيب أجرى اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والجهات الأمنية، من أجل نقل اللقاء لاستاد القاهرة بعدما كانت الموافقة على إقامة اللقاء على ستاد السلام في البداية".

وزاد :"الجهات الأمنية وافقت على إقامة المباراة على ستاد القاهرة وبحضور 30 ألف متفرج إن شاء الله.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز وضع على السيستم ولا يحتاج إلى الخطاب الرسمي للتأكيد على موعد المباراة يوم 29 فبراير".

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم

فايلر يدرس استبعاد مهاجم الأهلي من التشكيل الأساسي ضد الزمالك

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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستعانة بخدمات النيجيري جونيور أجايي بشكل أساسي خلال مباراة الفريق أمام الزمالك، بالسوبر المصري.

ويأتي استقرار فايلر، بسبب رغبته في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها مؤخرًا، فضلًا أنه يشهد تفوق ملحوظ أمام المارد الأبيض في المباريات التي تجمعهما سويًا.

من ناحية أخرى، يدرس السويسري استبعاد مروان محسن مهاجم الفريق من التشكيل الأساسي، والاحتفاظ به على دكة البدلاء، والاستعانة به حسب مجريات اللقاء.

وغادرت منذ قليل بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، متوجهة للإمارات على أن تصل في الثامنة والنصف مساء اليوم، ويخوض مرانًا استشفائيًا بفندق الإقامة.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق غدٍ الثلاثاء، فرض السرية حيث سيكون مرانًا مغلقًا بأوامر من المدير الفني، والذي طالب بعدم حضور الإعلام.

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر

وجاءت الجلسة برغبة من السويسري فايلر، حتى يتطلع منه على نقاط القوة والضعف في صفوف الزمالك، قبل مواجهة الفريقين بالسوبر المصري.

وحاول فايلر الاستفادة من خلال تواجد اللاعب مع القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الماضي، لمعرفة كل كبيرة وصغيرة داخل الأروقة المغلقة من أجل وضع خطة الانتصار.

وغادرت بعثة الفريق برئاسة خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، ظهر اليوم متوجهة للإمارات على أن تصل في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

تعرف على أخبار الأهلي اليوم الاثنين

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على ملامح تشكيلة لقاء الزمالك المقبل والمقرر لها الخميس القادم في السوبر المصري بدولة الإمارات.

وقرر فايلر الاعتماد على 7 لاعبين وهم علي معلول، محمد الشناوى، وعمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدى قفشة، وحسين الشحات، وجونيور أجايى في تشكيلته الاساسية ولكن لا يزال يفكر في بعض العناصر الاخري لاكمال التشكيلة الرسمية.

ولم يستقر فايلر حتي الآن على مركز أجايى سواء بالمشاركة فى مركز رأس الحربة أو الجناح، ولم يستقر المدرب على بقية العناصر في الخط الدفاعي مع معلول في ظل المنافسة بين جميع اللاعبين وهم رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم.

كما أنه لم يستقر على الدفع بمروان محسن في الخط الهجومي من عدمه وذلك حالة منحه تعليمات للنيجيري أجايي باللعب في الخط الهجومي الصريح.

ولا يزال هناك تفكير من المدرب حول إمكانية الدفع بالوافد الجديد كهربا في التشكيلة الاساسية أو العائد من الإصابة رمضان صبحي .