فيروس كورونا يؤجل بطولة عالمية جديدة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

تسبب فيروس كورونا الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة في تأجيل بطولة جديدة حيث قالت الاتحاد الدولي للكرة الطائرة اليوم الإثنين أنه قرر تأجيل بطولة شاطئية في الصين إلى ما بعد أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي الفيروس .

وإنضمت البطولة التي كان من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل إلى البطولات والأحداث الرياضية التي تم تأجيلها وإلغائها بسبب فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة 1700 شخص .

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وفي بيان نشره الإتحاد الدولي للكرة الطائرة قال " صحة اللاعبين والمسؤولين والجماهير الأولوية بالنسبة لنا لذلك قررنا بالتراضي تأجيل البطولة لتقام في وقت آخر ".

وتسبب الفيروس في تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى التي كان مقرراً لها أن تقام داخل القاعات في نانجينغ الصينية إلى العام القادم وألغى الإتحاد الآسيوي لألعاب القوى بطولة القاعات الشهر الجاري .

وأخيراً قرر الإتحاد الدولي للسيارات تأجيل جائزة الصين الكبرى ببطولة العالم لسباقات الفورمولا وان 1 للسيارات .بسبب تفشي الفيروس .