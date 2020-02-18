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إيجالو يدون إسمه بحروف من ذهب في تاريخ مانشستر يونايتد

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

إيجالو

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد المشاركة الأولى للدولي النيجيري أودوين إيجالو مع فريقه الجديد بعد أن تم التعاقد مع خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف فريق نادي شنغهاي شينخوا الصيني .

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وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن إيجالو يعتبر اللاعب رقم 200 الذي يُشارك بقميص الشياطين الحمر في البريميرليج بالإضافة إلى أنه اللاعب النيجيري الاول الذي يلعب في تاريخ النادي .

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الإنتصار على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج .

وتعول الجماهير الحمراء على المهاجم النيجيري كثيراً من أجل إضافة القوة الهجومية على الخط الامامي للفريق من أجل ضمان الوصول لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم القادم .

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