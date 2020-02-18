موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة بعد الفوز على تشيلسي

الثلاثاء 18 فبراير 2020

يبحث الكثير من عشاق الشياطين الحمر عن موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة بعد الفوز الذي حققه الفريق على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

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وستكون مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد واتفورد يوم الاحد الموافق 23 فبراير الجاري على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج .

وستنطلق مباراة مانشستر يونايتد القادمة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

فيما ستنقل مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد واتفورد عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج ويعلق عليها المعلق المصري الكبير علي محمد علي .