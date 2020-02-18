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مانشستر يونايتد يفاجئ تشيلسي بنثائية في ستامفورد بريدج

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

فاجئ مانشستر يونايتد مضيفه فريق نادي تشيلسي بالفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الاثنين على ملعب إستاد ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الممتاز لكرة القدم .

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سجل ثنائية فريق نادي مانشستر اللاعب أنتوني مارسيال في الدقيقة الخامسة والأربعين فيما سجل هاري ماجواير هدف فريقه الثاني في الدقيقة السادسة والستين .

وبتلك النتيجة رفع الشياطين الحمر رصيدهم من النقاط إلى النقطة 38 وصلوا بهم إلى المركز السابع فيما توقف رصيد تشيلسي عند النقطة 41 في المركز الرابع .

وشهدت المباراة خروج لاعبين من تشيلسي للإصابة وهم الفرنسي نجولو كانتي ودخل مونت بدلاً منه وفي الشوط الثاني خرج كريستنسن وحل بدلاً منه كيرت زوما .

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