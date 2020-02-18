نتائج مباريات اليوم الإثنين 17 / 2 / 2020 في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

من مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي

أقيمت اليوم الإثنين 17 / 2 / 2020 في بطولة دوري أبطال آسيا أربعة مباريات لحساب إفتتاحية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات وشهدت الكثير من الأحداث الدراماتيكية التي يرصدها لكم الخليج 365 في التقرير التالي :-



باختاكور الأوزبكي ضد شاهر خودرو الإيراني

بداية مباريات اليوم الإثنين كانت بين باختاكور بطل أوزباكستان وشاهر خودرو الإيراني ونجح أصحاب الأرض في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلهم أيجور سيرجييف هدفين وأزاموف شيرزود هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب باختاكور المركزي لحساب مباريات المجموعة الثانية .

شباب الاهلي دبي الإماراتي ضد الهلال السعودي

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وعلى ملعب إستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي إستقبل الفريق الإماراتي العملاق السعودي نادي الهلال لحساب مباريات الجولة الثانية أيضاً وتمكن يوسف جابر من إفتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 24 لكن الفرنسي بافتيميبي جوميز أبى أن ينتهي الشوط الأول وفريقه خاسر وسجل هدف التعادل عند حلول الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني واصل جوميز هوايته المفضلة ووقع على الهدف الثاني له والثاني لفريقه في الدقيقة 72 ليتصدر الفريق السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن باختاكور صاحب نفس العدد من النقاط فيما يقبع شباب الأهلي دبي وشاهر خودرو في المركزين الثالث والرابع على الترتيب .

الشرطة العراقي ضد الوحدة الإماراتي

ولحساب مباريات المجوعة الأولى إستقبل الشرطة العراقي فريق الوحدة الإماراتي على ملعب فرانسو حريري وتمكن الفريق الإماراتي من تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب باول خوسي مبوكو في الدقيقة الثامنة والثمانين ليهدي فريقه ثلاثة نقاط غالية .

الاهلي السعودي ضد إستقلال طهران الإيراني

ختام مباريات اليوم الإثنين جمعت بين الاهلي السعودي وإستقلال طهران الإيراني على ملعب إستاد جابر الأحمد الدولي في العاصمة الكويتية وتمكن الأهلي من الفوز بهدفي سلمان المؤشر في الدقائق 17 و 29 وسجل هدف الفريق الإيراني الوحيد اللاعب أمير أرسلان مطهري في الدقيقة 22 وشهدت المباراة تصدي المسيليم لركلة جزاء في الدقيقة 41 .