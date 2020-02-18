الامارات | وصفة «سكري القصيم» طريق بيدرو لهزيمة «العالمي»

شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة «سكري القصيم» طريق بيدرو لهزيمة «العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون الفوز التاريخي الذي حققه مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، 3-1 على النصر السعودي عندما كان مدرباً للتعاون السعودي في الموسم الماضي، حاضراً في ذاكرته في لقاء اليوم الذي يجمع العين والنصر عند الساعة 06:55 مساءً ضمن الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد، إذ سيكون البرتغالي مطالباً بالاستفادة من تفاصيل تلك المواجهة التي ألحق فيها الهزيمة بالنصر بأداء رائع مقرون بالأهداف.

ويدرك المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل أنه يتوجب عليه الحذر أكثر من المفاجآت التي قد تحدث خلال مجريات لقاء اليوم، خصوصاً أن النصر السعودي الملقب بـ«العالمي» أثبت في مباراة السد في الجولة الماضية جدارته بأنه فريق يصعب التغلب عليه، حتى وإن كان يلعب خارج الديار.

ولا بديل أمام العين سوى تحقيق الفوز في لقاء اليوم، إذا ما أراد إنعاش حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الستة عشر من المسابقة القارية، إذ إن حساباته قد تتعقد أكثر في حال الخسارة أو التعادل بعد السقوط المفاجئ له في الجولة الأولى على أرضه وأمام جماهيره على يد فريق سباهان الإيراني برباعية نظيفة.

وتلقى الفريق دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز 4-1 الذي حققه خارج ملعبه يوم الجمعة الماضية على حساب اتحاد كلباء في المباراة المؤجلة من الجولة 14 لدوري الخليج العربي، وكانت احدى نقاط القوة في تلك المباراة مشاركة اللاعب المجري جوجاك في وسط الملعب، وهو ما رجح من كفة «الزعيم»، لكن اللاعب سيكون خارج القائمة في لقاء اليوم نظراً لعدم قيده آسيوياً.

واستفاد المدرب بيدرو إيمانويل في تلك المباراة بإراحة قلب الدفاع، إسماعيل أحمد، لإتاحة الفرصة له لالتقاط الأنفاس، كما استبدل الثلاثي بندر الاحبابي ولابا كودجو وإسلام خان خلال الشوط الثاني لمنحهم المزيد من الراحة، نظراً للإجهاد الذي يعانيه الفريق بسبب التقارب بين مواعيد المباريات المحلية ودوري أبطال آسيا.

وكان بيدرو، الذي قاد التعاون السعودي «سكري القصيم» العام الماضي للفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، تخلى في مواجهة النصر الموسم الماضي عن نهجه المعتمد على الاستحواذ على الكرة، كما لعب بطريقة 4-2-3-1، مع الاعتماد أكثر على اختراق بالأجنحة بتحركات الأطراف الدفاعية التي شارك فيها مدالله العليان وإبراهيم الزبيدي، بالتعاون مع الجناحين هيلدون أوجوستو ونيلدو بيترولينا، وسجل الاخيران هدفين من أصل ثلاثة.

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كما نجح المدرب البرتغالي في توجيه مهاجمه لياندر توامبا بالبقاء داخل منطقة الجزاء لفتح الثغرات في خط دفاع النصر، وهو الدور الذي يمكن أن يقوم به اللاعب التوغولي لابا كودجو في لقاء اليوم، كما أن دفاع التعاون وقتها لعب دوراً هجومياً بالخروج من مناطقه الخلفية، وهو ما دفع النصر للبقاء في مناطقه الدفاعية، ما تسبب في كثرة أخطاء لاعبي النصر خلال محاولاتهم الفردية والارتجالية في تشتيت الكرة من مناطقهم، ما أدى الى احتساب ركلتي جزاء للتعاون.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

بيدرو: فوزي على النصر أصبح من الماضي

قال مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن الفوز الذي حققه على النصر في الدوري السعودي حينما كان مدرباً العام الماضي لفريق التعاون أصبح من الماضي، مؤكداً أن معرفته الجيدة بفريق النصر لن تجعل من مهمة «الزعيم» سهلة في تحقيق الفوز، لافتاً إلى أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قد يحسم الفوز لفريقه.

وقال في مؤتمر صحافي أمس في رده على سؤال حول ما إذا كانت معرفته الجيدة بنادي النصر السعودي ستعزز من حظوظ فريقه: «لا أعتقد أن هذا الأمر سيعزز من سهولة مهمتنا في المباراة، لكن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم النتيجة، ومعرفتي بالنصر جيدة جداً وبإمكانات لاعبيه أيضاً، ونحن نرغب في حصد النقاط الثلاثة مع الاحترام لطموحات الضيوف».

ورداً على سؤال حول الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه في الجولة الأولى، قال: «أعتقد أن المجموعة الرابعة هي مجموعة الموت، والخيارات فيها إما أن تكون بالمقدمة أو بالمراكز الأخيرة، لقد تلقينا درساً قاسياً في الجولة الأولى، وكل الفرق تلعب كرة قدم بجودة عالية، وفي اعتقادي أن 90% من الأداء ليست كافية لتحقيق الطموحات المرجوة، وإذا لم نتمكن من إظهار أفضل ما لدينا فسنواجه المصير نفسه الذي انتهت عليه مباراتنا أمام سبهان».