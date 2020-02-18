الامارات | الشارقة في مهمة الحفاظ على آمال «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة في مهمة الحفاظ على آمال «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الشارقة، حامل لقب الدوري الإماراتي، عند الساعة 19:35 من مساء اليوم، مواجهة مهمة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أمام ضيفه بيروزي الإيراني، إذ يسعى «الملك» إلى تعويض الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام التعاون السعودي بهدف دون رد في الجولة الأولى، وتجديد أمله في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل.

وسعى مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، خلال التدريبات الأخيرة، لمعالجة نقاط الضعف والأخطاء التي تسببت في خسارة الفريق في مباراته السابقة أمام التعاون السعودي.

ويعاني الشارقة غيابات مؤثرة في صفوفه، خصوصاً المحترف البرازيلي إيغور كونادو الذي كان يمثل الورقة الرابحة.

وأدى لاعبو الشارقة التدريبات الأخيرة بجدية كبيرة وروح معنوية عالية استشعاراً منهم للمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في ضرورة الظهور القوي والفوز في هذه المباراة، وحصد أول ثلاث نقاط.

ويدخل «الملك» هذه المباراة بطموحات وآمال كبيرة في اسعاد جماهيره التي يتوقع أن تتواجد في المدرجات بكثافة، كما حدث في المباراة السابقة أمام التعاون السعودي، إذ بلغ عدد الحضور الجماهيري في المدرجات اكثر من 8000 مشجع، ورغم الخسارة السابقة أمام التعاون إلا أن جماهير الشارقة حرصت على متابعة التدريبات الأخيرة للفريق من أجل بث روح الحماس والجدية في صفوف اللاعبين وتأكيد دعمهم القوي لهم في الملعب.

ويعوّل الشارقة على جاهزية لاعبيه، خصوصاً الأوزبكي شكوروف نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها في مثل هذه المباريات الدولية الكبيرة، إضافة للثنائي ريان منديز، والبرازيلي كايو لوكاس الذي بدأ ينسجم مع بقية لاعبي الفريق، بجانب المهاجم الشاب محمد خلفان الذي يعول عليه المدرب عبدالعزيز العنبري في ترجمة مجهود زملائه إلى فوز ثمين.

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ويتوقع أن يخوض العنبري المباراة بخطة متوازنة في الملعب، مع تعزيز الجانب الهجومي واتباع أسلوب الضغط المكثف على أجناب الفريق الإيراني، واستغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.

ويحتل الشارقة حالياً المركز الخامس في ترتيب فرق دوري الخليج العربي برصيد 28 نقطة بعد تعادل أمام العين 1-1 ضمن الجولة 16، وسيكون في مهمة صعبة أمام بيروزي الذي يعد أكثر الفرق فوزاً بالدوري الإيراني، إذ فاز باللقب 11 مرة، وحل وصيفاً لبطل دوري أبطال آسيا في نسختها قبل الماضية، بعد خسارته أمام فريق كاشيما الياباني.

العنبري: سنعمل بكل قوة للتأهل

وصف مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري مباراة اليوم بالمهمة، مؤكداً أن هدفهم هو الصعود إلى الدور المقبل، مشدداً على أنهم سيعملون بكل قوة لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن الشارقة سيلعب المباراة بأسلوب متوازن، مشيراً إلى أنه رغم أن فريقه سيخوض المباراة على ملعبه فإنه سيلعب بحذر.

وقال العنبري في مؤتمر صحافي أمس: «استعدادات الفريق جيدة، وأتمنى تقديم مباراة أفضل من المباراة السابقة أمام التعاون السعودية، وثقتنا كبيرة في قدرة اللاعبين على الخروج بنتيجة إيجابية».

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.