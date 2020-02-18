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ضربة موجعة لتشيلسي ضد مانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي إلى ضربة موجعة خلال القمة التي تجمعه بفريق نادي مانشستر يونايتد لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الممتاز لكرة القدم .

وعند حلول الدقيقة العاشرة سقط متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي على أرضية الملعب وبدا عليه أنه يعاني من إصابة عضلية وهو ما تأكد بالفعل .

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ولم يقدر اللاعب على إستكمال المباراة وطلب الخروج ليحل بدلاً منه في الدقيقة الثانية عشر اللاعب ماسون مونت في تغيير إضطراري لكتيبة فرانك لامبارد .

وإنتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم مانشستر يونايتد بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب الفرنسي أنتوني مارسيال بعد أن إرتقى عالياً وإستثمر كرة فان بيساكا العالية .

يذكر أن البلوز تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة فيما يحتل فريق نادي مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد خمسة وثلاثين نقطة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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