شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف حقيقة ترشيحه لمعاونة فايلر في تدريب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أنه لم يكن هناك مفاوضات رسمية من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي للتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "جماهير النادي الأهلي رشحتني على مواقع التواصل الاجتماعي للتواجد ضمن الجهاز الفني لفايلر ولكن لم يكن هناك مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء".

وأضاف: "شرف لي العمل داخل منظومة النادي الأهلي، وهذا بيتي، وأتمني فى يوم من الأيام أن أعمل داخل القلعة الحمراء".

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تابع: وكيل أعماله أكد لي فايلر، طلبني للعمل معه فى الجهاز المعاون للقلعة الحمراء.

قال: "وكيلي قال لي أن فايلر طلبه للعمل معه بالأهلي، ووكيلي سويسري وهو أيضًا وكيل فايلر".

وأضاف: "شرف لي العمل داخل منظومة النادي الأهلي، وهذا بيتي، وأتمني فى يوم من الأيام أن أعمل داخل القلعة الحمراء".