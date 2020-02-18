شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيوني: تأجيل القمة ضروري.. وهذا ما يميز إيمانويل أمونيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش ونجم الزمالك السابق، أنه يؤيد رغبة نادي الزمالك في تأجيل لقاء قمة الدوري المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 24 فبراير على استاد القاهرة.
وتابع بسيوني خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "تأجيل القمة ضروري من أجل مصلحة الفريقين لارتباطهم بمباريات إفريقيا أمام صن داونز والترجي التونسي".
فيما أعرب عن سعادته بالفوز أمام المقاصة مشيدًا بأداء لاعبي طلائع الجيش.
وأضاف: " فكر إيمانويل أمونيكي يعتمد على تضييق المساحات أمام الخصم".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني: تأجيل القمة ضروري.. وهذا ما يميز إيمانويل أمونيكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.