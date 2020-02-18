شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيوني: تأجيل القمة ضروري.. وهذا ما يميز إيمانويل أمونيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش ونجم الزمالك السابق، أنه يؤيد رغبة نادي الزمالك في تأجيل لقاء قمة الدوري المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 24 فبراير على استاد القاهرة.

وتابع بسيوني خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "تأجيل القمة ضروري من أجل مصلحة الفريقين لارتباطهم بمباريات إفريقيا أمام صن داونز والترجي التونسي".

فيما أعرب عن سعادته بالفوز أمام المقاصة مشيدًا بأداء لاعبي طلائع الجيش.

وأضاف: " فكر إيمانويل أمونيكي يعتمد على تضييق المساحات أمام الخصم".