شكرا لقرائتكم الأهلي لن يقف ممر شرفي للزمالك قبل لقاء السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة وقوف لاعبي النادي الأهلي في ممر شرفي لفريق نادي الزمالك خلال مباراة السوبر المحلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، بعد تتويج أبناء ميت عقبة بالسوبر الإفريقي.

أكد مسئولو اللجنة المنظمة أن الأهلي لن يقف ممر شرفي للزمالك قبل لقاء السوبر المصري".

Advertisements

تابع: محمد رمضان أو محمد حماقي لن يتواجدا في حفل خاص قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.