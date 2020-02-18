شكرا لقرائتكم رمزي: الحالة الفنية ستكون فارقة في نتيجة السوبر المصري.. وأتمني فوز الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن التوقع صعب فى مباريات الأهلي والزمالك، مشددًا على أن اللقاء سيكون على المستوي المطلوب.

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "المباراة ستكون جيدة من جانب الفريقين لاسيما بعد الاستعدادات والتنظيم التى تقوم به دولة الإمارات، إلي جانب الالتزام الفني داخل الملعب سيكون عنصر أساسي فى هذا اللقاء".

Advertisements

وأضاف: "السوبر الأفريقي والفوز على فريق كبير مثل الترجي التونسي دافع قوي للزمالك، وعلى الجانب الأخر النادي الأهلي يسير بُخطي ثابتة بعد سلسلة الإنتصارات المتتالية فى الدوري".

وأشار: "بالطبع أنا أهلاوي وأتمني فوز الأهلي فى المباراة، والحالة الفنية للاعبين ستكون الفارق فى نتيجة اللقاء".