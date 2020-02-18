شكرا لقرائتكم رمزي يكشف حقيقة تدخل "صلاح" فى اختيار تشكيل الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي لم يتدخل على الإطلاق فى تشكيل الفراعنة.

Advertisements

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "صلاح لم يقم مطلقًا باختيار التشكيل مع الجهاز الفني، على الرغم من أن اللاعبين الكبار فى أوروبا يقوموا بذلك".

وأضاف: "محمد صلاح كان لا يتدخل سوي فى الأزمات مثل أزمة عمرو وردة ولكن الجانب الفني كان للجهاز الفني فقط".