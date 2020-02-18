شكرا لقرائتكم هاني رمزي يكشف أسباب خروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن هناك أسباب عديدة لخروج الفراعنة من بطولة أمم أفريقيا 2019 و أن مستوي لاعبي داخل الملعب لم يكن على المستوي المطلوب خلال المباريات .

وأوضح هانى رمزي خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا "هناك أسباب عديدة أبرزها عدم انتظام جدول بطولة الدوري إلي جانب عدم اقامة معسكرات جيدة للمنتخب الوطني و كان هناك خلافات فى الاختيارات بيني وبين المكسيكي خافيير أجيري، ولكن فى النهاية هو المدير الفني وله الحق فى اختيار القائمة النهائية للاعبين و كنا نتمني الحصول على البطولة لنمنحها هدية للجماهير أو على الأقل الوصول إلي المباراة النهائية و كان هناك التزام بين اللاعبين داخل المعسكر، إلي جانب نظام كبير من جانب الجهاز الفني، وكان يجب أن يكون هناك روح أفضل خلال البطولة".

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كشف المدرب العام لمنتخب مصر السابق كواليس أزمة عمرو وردة محترف فريق اليوناني، خلال معسكر بطولة أمم أفريقيا 2019 قائلا " من الممكن أن يكون وردة غير ملتزم فى ناديه ولكنه كان ملتزم داخل المعسكر وكان هناك ارتباك بسبب إيقافه ثم عودته مرة أخري ، كما ان لاعبي المنتخب الكبار كانوا العنصر الأهم فى قرار عودة عمرو وردة للمنتخب الوطني مرة أخري عقب الأزمة المعروفة اعلاميا بـ " التحرش " والسوشيال ميديا تسببت فى أزمة بشكل كبير، والأزمة أثرت بشكل كبير على الجهاز الفني والتركيز والمردود بشكل عام فى البطولة".

وأضاف هاني رمزي أنه قام باختيار عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك ضمن قائمة المنتخب الوطني فى بطولة أمم أفريقيا 2019 قائلا "عرضت على أجيري عبد الله جمعة بسبب المستوي المميز الذي قدمه خلال هذه الفترة ولكن المكسيكي لم يضمه فى القائمة وهذا حق أصيل له و مصطفي محمد كان ضمن اختياراتي وعرضته على الجهاز الفني، ولكن فى النهاية المدير الفني هو الذي يحسم الاختيارات".

وتابع المدرب العام لمنتخب مصر السابق أنه لم يكن يعرف دور ميشيل سلجادو فى الجهاز الفني للفراعنة قائلا " سلجادو لم يكن دور واضح على الإطلاق وكان يحضر فى المعسكرات، وسألت أجيري على دوره فقال لي أن النجم الإسباني كان متعاقد مع اتحاد الكرة و سلجادو لم يكن له علاقة باختيارات اللاعبين أو القائمة النهائية، وكان دوره فى الجهاز غير واضح بالشكل المطلوب".