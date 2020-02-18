شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: نطالب بتأجيل قمة الدوري.. ومساواتنا مع الأهلي في الموسم الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك أن فريقه عندما كان يخسر بطولة كان الموسم ينتهي بالنسبة له وهو ما تغير في الوقت الحالي، حيث أن البطولة تجلب بطولة أخرى، ولولا الفوز بلقب الكونفدرالية لما شارك فريقه في السوبر الإفريقي ويتوج به، ولو تتويجه بكأس مصر لما تأهل للعب السوبر المحلي ضد الأهلي.

تابع في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية أن كل شيء انتهى بخصوص الاحتفال بلقب السوبر الإفريقي بمجرد وصول اللاعبين إلى مطار القاهرة، والتتويج باللقب القاري صفحة تم طويها والفريق يلعب على بطولة ثانية، والجميع داخل النادي لديهم رغبة على تحقيق اللقب، لاسيما أن الزمالك هو من توج بآخر لقب للسوبر أقيم في الإمارات.

طالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الجاري لمنح الفرصة للفريقين في التحضير الجيد لمبارياتهم الإفريقية، خاصة أنه سبق لمسئولي الجبلاية تأجيل مباراتي القطبين ضد إنبي والمصري بالدوري لرفع الضغوط عليهم قبل مباراتيهما الحاسمة بختام دور المجموعات الإفريقي خاصة الأهلي الذي كان يحتاج إلى نتيجة إيجابية بمباراة الهلال، والزمالك لم يكن لديه أزمة في تأجيل المباراة، متمنيا أن يقف اتحاد الكرة بجوار القطبين كونهما ممثلان لمصر وفي كل الأحوال ناديه سيكون جاهزا للعب المباراة.

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أوضح أن الأهلي تم تأجيل 12 مباراة له في الموسم الماضي ولم يعترض أي نادي بما فيهم الزمالك، وكان يجب على اتحاد الكرة أن يكون داعم للأندية المصرية.

وكشف عن سبب ناديه في التعاقد مع لاعبين كثيرين في الفترة الماضية، مشيرا إلى رغبة ناديه في بناء فريق قوي، قبل أن يغير سياسته منذ يناير خلال الموسم الماضي 2018 / 2019 ، حيث أن ناديه تعاقد مع لاعبين فقط هما خالد بوطيب وأحمد سيد زيزو وحافظنا على اللاعبين المهمين ولم نفرط فيهم مثل فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة .