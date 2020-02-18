شكرا لقرائتكم ميلان يصعد إلى المركز الثامن بفوزه على تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص فريق ميلان فوزا غاليا من ضيفه تورينو 1 - صفر اليوم الاثنين في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الكرواتي الدولي أنتي ريبيتش الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 25 بعد خطأ من مدافع تورينو استغله لاعب ميلان لوكاس باكيتا ليمرر إلى صامويل كاستييخو الذي مرر بدوره إلى ريبيتش ليسدد كرة قوية على يمين حارس تورينو.

وحقق ميلان فوزه العاشر مقابل تسع هزائم وخمسة تعادلات.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 35 نقطة ليتقدم من المركز العاشر إلى الثامن في الوقت الذي توقف فيه رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.