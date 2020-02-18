فوز الوحدة وخسارة شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الكونغولي موبوكو فريق الوحدة إلى تحقيق فوزه الأول على حساب الشرطة العراقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد فرانسو حريري في أربيل ضمن مباريات الجولة الثانية ، لحساب المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا ، وبهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة ، وسجل موبوكو الهدف الغالي برأسية في الدقيقة 87.

وحسم الهلال السعودي "حامل اللقب" القمة الخليجية مع مضيفه شباب الأهلي بالفوز 2-1 بفضل مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، افتتح شباب الأهلي التسجيل عبر يوسف جابر في الدقيقة 24، قبل أن يتألق جوميز هداف النسخة الماضية (11 هدفا) ليسجل هدفين رائعين (36 و72)، ليقود الهلال إلى فوزه الثاني بعد تغلبه على شهر خودرو الإيراني بثنائية نظيفة في الجولة الأولى.

وتراجع الفريق السعودي إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكستاني الفائز أمس أيضا بثلاثية نظيفة على شهر خودرو في طشقند ،وبقي شباب الأهلي وشهر خودرو دون رصيد بعد تلقي كل منهما خسارته الثانية في المسابقة.

وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الثانية للبطولة في كل من العين والشارقة، ويتطلع العين لتعويض خسارته في الجولة الأولى من سيباهان أصفهان الإيراني برباعية، عندما يستضيف النصر السعودي ،بينما يطمح الشارقة إلى تحقيق فوزه الأول عقب تعثره في الجولة الأولى أمام التعاون، عندما يستضيف بملعبه بيرسبوليس الإيراني .