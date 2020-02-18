130 لاعباً ولاعبة في بطولة الإمارات للمواي تاي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، اعتباراً من بعد غد وحتى مساء السبت المقبل بصالة نادي وفندق ضباط القوات المسلحة بطولة الإمارات السنوية للمواي تاي، وذلك بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة، يمثلون 30 نادياً من مختلف مناطق الدولة، ويتنافسون في 24 وزناً، من بينهم 6 أوزان من عمر 17 وحتى 23 سنة مبتدئين، وفوق 23 عاماً ب 11 وزناً، ووزعت فئة البنات على 6 فئات.

وتميزت تلك النسخة باستقطاب العديد من اللاعبين المواطنين والمواطنات بعدد إجمالي وصل إلى 17، بجانب عدد من اللاعبين واللاعبات من المقيمين الذين بلغ عددهم 32 جنسية.

وأكد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أن بطولة الإمارات للمواي تاي (رجال- سيدات) التي ينظمها الاتحاد من شأنها أن تسهم في اكتشاف مواهب جديدة التي تشكل دعماً للمنتخبات السنية.

وأكد رئيس الاتحاد، أهمية الحفاظ على المكانة العليا التي وصل إليها الاتحاد والسمعة الكبيرة والإنجازات الكثيرة على المستوى الفني والإداري، مما دفعنا إلى المضي قدماً نحو ما هو مخطط له وفق أجندة الاتحاد لعام 2020 بتنظيم البطولات لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى عقد دورات التدريب والتحكيم مما يجعل من الاتحاد مقصداً لجميع المهتمين وعشاق هذه الرياضة في تطوير مهاراتهم وصقلها.

وأعرب النيادي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي وصل إليه الاتحاد اليوم بإقامة البطولات المحلية، وباستضافة العديد من البطولات العربية والآسيوية والإعداد لبطولة العالم، بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير كافة أوجه الدعم في دعم الرياضة والرياضيين في كافة المحافل حتى أصبحت العاصمة أبوظبي، مقصداً لجميع الرياضيين والأحداث الرياضية العالمية.