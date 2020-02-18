«هاتريك» لخيول منصور بن زايد في مضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثلاثية رائعة في السباق الثاني عشر لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي أقيم أمس الأول، ووصل إجمالي جوائزه المالية إلى 520 ألف درهم.

وجاء الفوز الأول عبر المهرة «مرزقة» وتوجت بلقب سباق الإمارات الكلاسيكي للمهرات، ونالت المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف آنا ميدنديز، ووصلت إلى خط النهاية متفوقة على منافستها «ظفر» بفارق نصف طول بتوقيت قدره 1:44:82 دقيقة.

وأضاف المهر «جوال» للوثبة للسباقات الفوز الثاني عن جدارة بلقب سباق الإمارات الكلاسيكي للمهور لمسافة 1600 متر، وبلغت جوائزه 100 ألف درهم، وحقق «جوال» الفوز بقيادة الفارس جيم كرولي وإشراف ماجد الجهوري بفارق طولين عن زميله في نفس الإسطبل «مشير» ووصل إلى خط النهاية بتوقيت زمني قدره 1:44:08 دقيقة.

وأكمل الثلاثية الجواد «صمود» من ياس للسباقات الذي قدم أداءً متميزاً كسب به لقب سباق شيك تكافؤ للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر، وحقق الفوز بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف أحمد المحيربي، وتفوق بفارق طولين على زميله في الإسطبل «وعد»، ووصل في توقيت قدره 2:29:34 دقيقة.

وكان سباق كأس الوثبة ستاليونز من نصيب الجواد «إيه إف أشرس» لخالد النابودة، وجاء الشوط الخامس من الأمسية لمسافة 1600 متر، وتفوق «أشرس» بقيادة تاج أوشي وإشراف إرنيست أورتيل، وقطع مسافة السباق بتوقيت قدره 1:44:63 دقيقة.

وتمكنت الفرس «فائزة» لجمعة مبارك الجنيبي من خطف لقب سباق«داماس» (تكافؤ) الذي أقيم في افتتاح الحفل لمسافة 1400 متر، وفازت باللقب بقيادة ساندرو بايقا وإشراف علي راشد الرايحي بعد أن قطعت المسافة في 1:29:95دقيقة.

وذهب لقب سباق الشهامة في الشوط الثاني إلى الجواد «جريلي» لصالح عمر بن حيدر، وشارك في الشوط الذي جرى لمسافة 1400 متر، وتصدر الفائز منافسيه بقيادة كونور بيسلي وإشراف هلال العلوي، وقطع مسافة الشوط في توقيت قدره 1:22:97 دقيقة.

وتوج الفائزين في السباق عبدالله المرر رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والأسترالي كيم ولتون مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول.

وأعرب المدرب ماجد الجهوري عن سعادته بفوز خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بثلاثية رائعة في السباق، خاصة أن الفوز جاء في شوطين للكلاسيكي، وهنأ سموه بهذا الإنجاز الذي يفتح الطريق إلى إنجازات مقبلة، مشيراً إلى أن العمل الجماعي في إسطبلات الوثبة وياس للسباقات وراء ما تحقق في الأمسية.

يذكر أن الفوز الذي حققه المدرب كان الأول عقب فترة توقف امتدت ل3 سنوات.