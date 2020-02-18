إقبال واسع على المشاركة في بطولة التحدي للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق النسخة السادسة من بطولة «التحدي للجوجيتسو»، بعد غد، وسط إقبال واسع من اللاعبين الصغار والأشبال والناشئين تحت سن 18 سنة؛ للمنافسة على مدى ثلاثة أيام في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وبلغت نسبة التسجيل في البطولة أكثر من 90% من إمكانية سعتها.

وتشهد منافسات اليوم الأول من البطولة منافسات اللاعبين من فئة الأطفال في الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، فيما جرى تخصيص باقي أيام البطولة لمنافسات البراعم والصغار والأشبال والناشئين، ويشهد اليوم الثاني منافسات الفتيات لفئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق، ومن ثم تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات الفتية لفئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق.

وقال منصور محمد الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «تندرج هذه البطولة في إطار أهداف اتحاد الجوجيتسو المواكبة لرؤية القيادة الرشيدة؛ لترسيخ حضور هذه الرياضة في المجتمع، وتوسيع قاعدتها الشعبية، انطلاقاً من التركيز على صغار السن ودعمهم وتأهليهم كونهم يعكسون المستقبل المشرق للعبة في الإمارات».

وقال فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية: «فخورون بمساندة هذه البطولة وبتعاوننا مع اتحاد الجوجيتسو؛ لدعم وصقل وإظهار المواهب الكامنة بين أبنائنا وبناتنا من البراعم والناشئين، أن حرص الأجيال الصاعدة على ممارسة الجوجيتسو يؤجج لديهم الرغبة في التميز والإنجاز منذ الصغر وينعكس على كافة جوانب حياتهم الشخصية ويساهم في بناء أجيال تصنع المجد».