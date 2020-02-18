26 دولة تشارك في كأس «أم الإمارات» لقفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الامارات»، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن عودة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز بنسختها السابعة لهذا العام، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 20 حتى 22 فبراير الجاري في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

كشفت الأكاديمية خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس في منتجع الفرسان الرياضي عن جدول فعاليات البطولة لعام 2020، وذلك بحضور أمل عبد القادر العفيفي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعاد السويدي مدير إدارة الدراسات في وزارة شؤون الرئاسة، إلى جانب خالد الجنيبي منظم الفعالية، وهشام الحوسني مدير قطاع الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي.

ومن المتوقع أن تشهد هذا العام مشاركة أكثر من 120 فارساً وفارسة من حوالي 26 دولة، ليتنافسوا ضمن 6 فئات، وذلك لحصد اللقب والفوز بجوائز البطولة التي تبلغ 650 ألف درهم.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: «سعداء بتنظيم النسخة السابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز ونتطلع للترحيب بجميع المواهب الدولية وفرسان وفارسات الإمارات في هذه الفعالية الدولية، التي تساهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في النشاطات الرياضية المتنوعة ومن ضمنها الفروسية».

وقالت أمل العفيفي: «تواصل البطولة ترسيخ مكانتها على مدى السنوات كواحدة من أهم الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى تبوؤها مكانة عالمية مرموقة كمنصةٍ رائدة لرياضة الفروسية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خاصة بعد توسعها لتضمن فئات ليس فقط للفارسات بل أيضاً للفرسان الرجال والنشء».

وقال عارف العواني: «شهدت بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية منذ انطلاقتها نجاحات كبيرة في استقطاب نخبة الفرسان والفارسات على مستوى العالم، وذلك نظراً للجهود والدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وحرصها على تنظيم هذه البطولة، ولعل حجم المشاركة الدولية للفرسان والفارسات يؤكد على عالمية الحدث وأهميته الكبيرة في الأجندة الرياضية لأبوظبي».

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن الأكاديمية أحدثت منذ انطلاقتها نقلة نوعية لرياضة السيدات في الإمارات والعالم لما تقدمه من أنشطة وبطولات عالمية ودولية أثرت الساحة في العديد من الألعاب بشكل عام، ورياضة قفز الحواجز على وجه الخصوص حيث تميزت بطولاتها المختلفة بمشاركة نخبة فارسات وفرسان العالم.