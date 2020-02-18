التونسية أُنس جابر تفجر أولى مفاجآت تنس دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجرت التونسية أُنس جابر المصنفة 45 على العالم، أولى مفاجآت بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات، عقب نجاحها، أمس، في إقصاء المصنفة 18 على العالم الأمريكية إليسون ريسك، في المباراة التي جمعتهما لحساب انطلاق منافسات الدور الأول للبطولة، وحسمتها أنس جابر بمجموعتين لمجموعة واحدة (7-6 و1-6 و6-3)، . وبفوزها ضربت أنس موعداً مساء غدٍ مع المصنفة الثانية عالمياً وبطلة «تنس دبي» لعام 2015 الرومانية سيمونا هاليب الساعية لاستعادة لقبها .

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