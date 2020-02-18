أحمد بن حمدان وحارب يناقشان بطولات الكايت سيرف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابع محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منافسات النسخة الرابعة لبطولة أبوظبي الدولية للكايت سيرف 2020، والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق، واختتمت السبت الماضي على مياه كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وحرص محمد حارب على الالتقاء بالشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، خلال حضور المنافسات في اليوم الثاني للبطولة؛ حيث تبادل معه الحديث حول مستقبل رياضة الكايت سيرف، ودور الأندية البحرية في الدولة في دعم هذه الرياضة ونشرها على أوسع نطاق.

جدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يحرص ومنذ ثلاث سنوات على تنظيم بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف؛ حيث نظم النادي الجولة الأولى في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، والتي شهدت مشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من 30 دولة، ويستعد قريباً لإقامة وتنظيم منافسات الجولة الثانية.