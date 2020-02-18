فوز مهم للوحدة على الشرطة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:محمد مصطفى

قاد الكونغولي موبوكو الوحدة إلى تحقيق فوزه الأول والتغلب على الشرطة العراقي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد فرانسو حريري في أربيل ضمن مباريات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

بهذه النتيجة رفع العنابي رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة. وسجل موبوكو الهدف الغالي برأسية في الدقيقة 87.

جاءت المباراة متوسطة من الناحية الفنية، وتأثر الأداء بالأرضية المبتلة، وشهد اللقاء تألق لافت للحارس محمد الشامسي.

تقاسم الوحدة والشرطة العراقي الشوط الاول من المباراة، وكانت الأفضلية لصالح ممثل الإمارات في الجزء الأول مع غياب للفرص الحقيقية باستثناء رأسية تيجالي التي مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 6، والضربة الحرة التي سددها سمعة وأبعدها حائط الصد إلى ركنية، وبشكل عام تأثر أداء الجانبين بأرضية الملعب المبتلة بمياه الأمطار.

وعند منتصف الحصة الاولى تحولت الكفة لصالح الشرطة العراقي، الذي أظهر مقدرة في التحول السريع وهدد مرمى العنابي في 3 مناسبات أخطرها الكرة التي سددها نبيل صباح وتألق الشامسي في صدها على مرتين، وتسديدة علاء عبدالزهرة التي ابعدها شانج ريم بفدائية إلى ضربة ركنية.

وبعد العودة من غرف الملابس ضغط الشرطة على مناطق الوحدة وأجبره على التراجع، وحصل الفريق الضيف على فرصتين تألق الحارس الشامسي في صد الأولى وأبعد خليل ابراهيم تسديدة علاء عبدالزهرة من على خط المرمي في الدقيقة 55، وعاد الشامسي مرة أخرى وأبعد كرة قوية إلى ركنية.

وتدخل مدرب الشرطة وأجرى تبديلين دفعة واحدة، بينما دفع الاسباني خمينيز باللاعب يحيى الغساني في مكان خليل إبراهيم، وحصل الوحدة على فرصتين عن طريق مطر ولوكاس لم تنته النهاية السعيدة. وسبقهما عودة الشامسي للتألق وتصدى لأخطر فرصة للشرطة، وسجل الكونغولي موبوكو هدف الوحدة في الدقيقة 87 والذي انتهت عليه المباراة لصالح أصحاب السعادة.