الظاهري يحقق انتصاراً كبيراً في سباق الكارتينج في إيطاليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الإماراتي الموهوب راشد الظاهري، انتصاراً رائعاً في بطولة «وينتر كب ال25» المرموقة التي أقيمت في بلدة لوناتو في إيطاليا، ليصبح بذلك أحد أبرز نجوم العالم العربي الصاعدين في رياضة السيارات.

وأظهر الشاب الإماراتي البالغ من العمر 11 عاماً والساعي إلى تحقيق حلمه بأن يصبح سائق فورمولا 1، أداء رائعاً لينتزع لقب «ميني روك» متفوقاً على 64 سائق كارتينج على أرض حلبة «ساوث جاردا كارتينج» الشهيرة.

وتغلب الظاهري في نهائي اللفات البالغ عددها 12 لفة على تحديات مجموعة من أبرز المنافسين الشباب أمثال السائق الروسي ديمتري ماتفيف، والألماني فوتيف ليتقدم ويعزز سجل انتصاراته القياسي في إيطاليا.

وشارك أكثر من 300 سائق ينتمون إلى 47 دولة في فاتحة الموسم بطولة «وينتر كب» في لوناتو بإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وهي البطولة التي شكلت سلماً للصعود والانتقال إلى سباقات الفورمولا 1 لنخبة من السائقين الشباب أمثال بطل الفورمولا 1 سابقاً جنسن باتون والنجم الحالي ماكس فيرستابن.

وجاء أحدث انتصار لراشد الظاهري في الوقت الذي يتم فيه إجراء دراسة في الإمارات العربية المتحدة لمساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) على تطوير أبطالها العالميين في رياضة السيارات.

وفوّض محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إجراء هذه الدراسة التي ستكتمل في غضون الأسابيع الستة المقبلة بقيادة البروفيسور ديفيد حسن، أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال إدارة رياضة السيارات.

وقال محمد بن سليم: «سلط أداء راشد، الضوء على إمكاناته الهائلة، وهو نموذج مثالي للمواهب الشابة التي لدينا في المنطقة والتي تحتاج إلى تطوير»، وأضاف: «هدف الدراسة هو إيجاد السبل الكفيلة بجذب المزيد من الشباب لممارسة رياضة السيارات في منطقة مينا، وتحويل أفضل المواهب من السائقين الشباب ليصبحوا أبطالاً عالميين».