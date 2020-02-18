منتخب الشباب يواجه السنغال في كأس العرب اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح منتخب الشباب مواليد 2001 اليوم مشواره في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها المملكة العربية السعودية للفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السنغال والسودان وليبيا.

يواجه منتخبنا اليوم نظيره منتخب السنغال في استاد الرياض الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات في مواجهة يسعى من خلالها أبيض الشباب لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية كبيرة نحو المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني من البطولة.

وأكمل منتخبنا تحضيراته للمباراة بأداء حصة تدريبية في الملعب الفرعي لاستاد الأمير محمد بن فهد تحت قيادة اليوناني نيكولاوس وجهازه المساعد بمشاركة كافة اللاعبين الذين أدوا تدريباتهم بكل جدية وحماس.

وأكد مدرب منتخبنا نيكولاوس أن المنتخب استعد بشكل جيد لهذه البطولة من خلال تجمعات أسبوعية وخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت بهدف منح الفرصة أمام أغلب اللاعبين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية.

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وقال نيكولاوس إن اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم مستوى فني راق وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار، مؤكداً أن المواجهة ستكون قوية، وقال أن المنافس يعتمد على القوة البدنية والمهارات الفردية.

وأوضح أحمد محمود الحمادي قائد منتخبنا أنهم يتطلعون للظهور بشكل مميز في هذه البطولة المهمة التي ستحظى باهتمام إعلامي وجماهيري على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن زملاءه اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم للخروج بنتيجة إيجابية في بداية المشوار.

هذا وعقد أمس الاجتماع الفني للمباراة بحضور مسؤولي اللجنة المنظمة وممثلي المنتخبين، وتم اعتماد القائمة النهائية التي تضم 23 لاعباً ومراجعة لائحة البطولة إلى جانب اعتماد ألوان قمصان المنتخبين، حيث تقرر أن يرتدي منتخبنا اللون الأحمر الكامل، فيما سيردي منتخب السنغال اللون الأبيض الكامل.

وعينت لجنة الحكام في البطولة طاقم تحكيم سعودياً لإدارة المباراة بقيادة فيصل البلوي حكم ساحة، ويساعده فيصل ناصر القحطاني، وزرهوتي عباس من الجزائر، وسيكون لطفي بقواسه حكماً رابعاً.