شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي في جبل علي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي، صباح اليوم، في قاعة المؤتمرات الصحفية بمبنى الإدارة في المضمار الأصفر المؤتمر الصحفي التاسع للإعلان عن تفاصيل السباق التاسع الذي يحمل اسم «سباق الوصل» المقرر له يوم الجمعة المقبل، وسيتم الإعلان عن قيمة الجوائز المالية المرصودة للسباق، بالإضافة إلى عدد الخيول المشاركة في السباق، كما يتم الكشف عن أسماء الشركات الراعية للأشواط الثمانية التي تشكل مجموع أشواط السباق ويعلن كذلك عن الجوائز المالية الخاصة بترشيحات الجمهور.

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