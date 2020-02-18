شهاب العوضي: دوري الشباب يختتم 12 مارس

تشهد ساحة دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم مواجهتي اتحاد كلباء صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة مع ضيفه دبا الحصن الذي يحتل المركز الثاني ب24 نقطة. ويحل شباب الأهلي الثالث برصيد 23 نقطة ضيفاً على مليحة الثامن برصيد 9 نقاط وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري وتستكمل مباريات الجولة غداً الأربعاء بمواجهتي البطائح والحمرية والنصر مع الظفرة.

هذا ودعم نادي مليحة جهازه الفني بالمدرب البرازيلي إيدير مساعداً للمدرب الوطني بدر الزرعوني، وكان إيدير يعمل في الدوري الكويتي وعمل مساعداً للمدرب البرازيلي روبيو في الفترة التي قاد فيها الظفرة للفوز بالمركز الثالث وبرونزية كأس العالم للأندية في 2015. وفي دوري شباب الامارات لكرة قدم الصالات فاز خورفكان على مليحة 3-1 ودبا الحصن على الظفرة 7-صفر ودبا الحصن على خورفكان 3-2 والنصر على مليحة 6-2. وأشاد شهاب العوضي عضو اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ومشرف مسابقات المراحل السنية بتجاوب الأندية مع البطولة من خلال الاستضافة والتنظيم كما أشاد بأطقم التحكيم التي تدير مباريات دوري الشباب.

وحول سير المنافسة أكد شهاب العوضي أن دوري الشباب دخل مراحل الحسم ولم يتبق سوى ثلاث جولات لتحديد الفرق المتأهلة إلى «البلاي أوف». مبيناً أن الجولات الحاسمة ستكون في أيام 21 و28 فبراير والجولة الأخيرة يوم 5 مارس المقبل وتختتم البطولة يوم 12 مارس بمواجهة صاحب المركز الأول في الدوري مع المتأهل من الفرق التي ستتنافس على «البلاي أوف».