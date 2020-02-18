شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هاري جريج حارس مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مانشستر يونايتد إن حارسه السابق هاري جريج، بطل كارثة ميونيخ الجوية توفي عن 87 عاماً. وساعد جريج وهو حارس دولي سابق من أيرلندا الشمالية في انقاذ زميليه وطفلة وأمها الحامل تحطمت بهم طائرة في ميونيخ في السادس من فبراير/ شباط 1958.
وخاض جريج 247 مباراة مع يونايتد في الفترة بين 1957 و1966 و25 مباراة مع أيرلندا الشمالية بين 1954 و1963، كما شارك في كأس العالم 1958 وتم اختياره أفضل حارس في البطولة.
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