هزيمة قاسية للعين أمام الشارقة بفارق 81 نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أنزل فريق الشارقة بضيفه العين هزيمة قاسية بواقع 106- 25 أمس الأول في الجولة الرابعة من إياب الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال، محققاً فارقاً هو الأكبر حتى الآن في البطولة وصل إلى 81 نقطة.

وشهدت الجولة أيضاً، عودة النصر من صالة مضيفه الظفرة بانتصار مستحق «89-80»، فيما احتاج البطائح لشوط إضافي للفوز على ضيفه الوصل «65-62»، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل «53-53».

وبنتائج الجولة، واصل الشارقة سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولة، وعزز رصيده في صدارة الترتيب العام برصيد 26 نقطة، بفارق النقطتين عن النصر الوصيف، والثلاث نقاط عن شباب الأهلي الذي له مباراة سيلعبها مع بني ياس صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة، وحافظ البطائح والوصل على مركزيهما الرابع والخامس برصيد 22 و20 نقطة على التوالي، وساهمت خسارة الظفرة في بقائه بالمركز السابع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة والجزيرة المشاركين في المركز الثامن، في الوقت الذي واصل فيه العين استقراره في المركز الأخير برصيد 13 نقطة وبسجلٍ خالٍ من الانتصارات.

في مباراة الشارقة والعين التي سجلت الفارق الأكبر في دوري الموسم الحالي، لم يجد الشارقة صعوبة في فرض هيمنته على مجريات المباراة، وحسم نتائجها الأربع بواقع 26-4 و19-2 و37-18 و24-1، وشهدت المباراة تألق الدولي عمر الخالد بحصده لقب أفضل مسجل برصيد (33 نقطة)، منها (27 نقطة) من الرميات الثلاثية. وفي مباراة متقاربة المستوى احتاج البطائح لحسم الشوط الإضافي «12-9» لضمان انتصاره، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل جراء تبادل الفريقين الهيمنة على مجريات اللقاء بنيل البطائح الأفضلية بنتيجة الربعين الأول والثاني «14-8 و15-8»، وتمكن الوصل من العودة بنتيجة المباراة إلى التعادل مع الوقت الأصلي بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «20-13 و17-11».

واحتاج النصر لضمان انتصاره في ثالثة المواجهات أمس الأول على الظفرة تحقيق الفوز بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع «21-9 و27-18»، فيما اكتفى الظفرة بالفوز بالربعين الثاني والثالث «25-19 و28-25» اللذين لم يكن الفوز بهما كافياً للعودة بنتيجة المباراة.