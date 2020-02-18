تحضيرات مكثفة لانطلاق طواف الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل التحضيرات لانطلاق النسخة الثانية من «طواف الإمارات الدولي 2020»، الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 29 فبراير/‏شباط الجاري، بتنظيم مشترك من المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي؛ وذلك تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ضمن أجندة سباقاته لعام 2020، وهو الحدث الكبير الذي ينطلق من دبي دانة الدنيا، وينتهي في أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين.

ويمثل السباق في مراحله ال7، رحلة سياحية على مدار 7 أيام ليس فقط للدراجين العالميين المشاركين؛ بل أيضاً للجمهور والمتابعين على شاشات الفضائيات، إضافة إلى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل نقل الطواف على الهواء مباشرة.

وتبدأ المرحلة الأولى من الطواف يوم 23 فبراير/‏شباط بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148كم، ويتحول الطواف إلى المرحلة الثانية يوم 24 فبراير،وهي مرحلة «حتا -سد حتا» لمسافة 168كم، ثم المرحلة الثالثة (مرحلة الإمارات) يوم 25 فبراير/شباط، وهي مرحلة «المرموم - جبل حفيت» لمسافة 184 كم، بين دبي وأبوظبي، ثم المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 173كم يوم 26 فبراير، والمرحلة الخامسة يوم 27 مرحلة «العين» لمسافة 162كم، أما المرحلة السادسة «أدنوك» لمسافة 158 كم، فتنطلق يوم 28 فبراير الجاري، في الوقت الذي سيكون الختام بالمرحلة السابعة يوم 27 وهي مرحلة «أبوظبي» وتكشف معالم أبوظبي.