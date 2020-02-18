200 طفل يشاركون في يوم «جي بي مورغان» بدولية دبي للتنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ما يزيد على 200 طالب وطالبة من جميع أنحاء الدولة في فعالية «يوم جي بي مورغان» للأطفال، التي أقيمت يوم أمس مع انطلاق بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، التي تحتفي هذا العام بالذكرى السنوية ال20 لتأسيسها.

شملت الفعالية، التي حضرها طلاب من 6 مدارس، جلسة تنس تدريبية للأطفال من جميع المستويات، استغرقت نحو ساعتين، جرى خلالها التقاط الصور، والتقى الأطفال بنجمتي التنس، الكرواتية بيترا مارتيتش والتشيكية كارولينا موتشوفا، وأشرف على الجلسة مدربون من أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس؛ حيث حظي الأطفال بفرصة تعلم المزيد عن هذه اللعبة واكتساب بعض مهاراتها.

وقدمت اللاعبتان للأطفال بعض الإرشادات عن كيفية تطوير أدائهم في التنس، وانضمتا إليهم بعد ذلك أثناء التدريب لتزويد الراغبين منهم بمواصلة ممارستهم للتنس في المستقبل بمبادئ اللعبة، وقالت مارتيتش: «كان لقائي بهؤلاء الأطفال تهيئة رائعة لتدريباتي، وأشعر الآن أني على أهبة الاستعداد، وآمل أن يكونوا قد أمضوا أوقاتاً ممتعة في لعب التنس».

وأضافت موتشوفا: «أستمتع دوماً بمشاركتي في فعالية يوم الأطفال، وبرؤية محاولاتهم لتجربة شيء جديد للمرة الأولى، وقد نرى نجوم تنس من بينهم في المستقبل».

وقالت ايما بنكوك، معلمة في مدرسة دبي البريطانية: «نشكركم على هذه الفرصة، وبصفتي معلمة تربية بدنية أشعر بالسعادة لرؤية حماسة الأطفال، وإقبالهم على هذه اللعبة؛ حيث إنهم استمتعوا بصباح رائع مع المدربين ونجمات التنس».