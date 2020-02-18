شكرا لقرائتكم خبر عن فريق لا يقهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

* هل يوجد فريق في العالم بلا نقطة ضعف؟ وهل كرة القدم وصلت لمرحلة من المثالية والتكامل لتقدم لنا فريقاً بلا عيوب؟... الإجابة عن هذا التساؤل تبدو من الناحية النظرية سهلة وخاصة عند أنصار جماهير ومحبي الفريق المعني، ولكن من الناحية العملية الإجابة عن هذا السؤال في غاية الصعوبة، نظراً لعدم وجود أدوات قياس واضحة تحدد نقاط ضعف أي فريق، وباستثناء مسألة التفوق التي يمكن قياسها بعدد حالات الفوز مقارنة بالهزائم وعدد النقاط التي يحققها الفريق، إلا أن ذلك لا يكفي للحكم على عدم وجود نقاط ضعف، مهما كانت قوة الفريق أو تفوق لاعبيه، أو حتى عدد البطولات التي حققها خلال الموسم، والتي لا يمكن منح أي ضمانات لاستمرارها في الموسم القادم أو حتى بقائها لنهاية الموسم الحالي.

* كثر الحديث مؤخراً عن نادي ليفربول الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية محلياً وأوروبياً وعالمياً، فإلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أضاف مؤخراً لقب مونديال أندية العالم، ليتربع معها على عرش الكرة العالمية والأوروبية إلي جانب تزعمه للأندية الإنجليزية بانفراده بصدارة جدول الترتيب بفارق شاسع من النقاط عن أقرب ملاحقيه، تلك الإنجازات المتواصلة لفريق ليفربول وضعته في قائمة الفريق الذي لا يقهر هذا الموسم، وذهب البعض لأبعد من ذلك عندما اعتبره الكثير من النقاد أنه بلا نقاط ضعف، وهو الوصف الذي أعجب أنصار الفريق الأحمر ولكنه أثار الكثير من الجدل لدى الجماهير الأخرى، التي لها وجهة نظر مغايرة بخصوص متصدر الدوري الانجليزي وبطل أوروبا والعالم.

* قد يكون المعنى مجازياً ولا يمكن اعتماده كحقيقة ثابتة، وسبق لأندية كريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أن نالت تلك التسمية في فترة من الفترات، وهو أمر وارد وله ارتباط بوضعية الفريق في فترة من الفترات وهي من الأمور المسلم بها، والتجارب التي أمامنا تؤكد أنه ليس هناك فريق بلا نقاط ضعف، بل هو فريق متميز ولاعبون متألقون يعيشون فترة استثنائية لا يمكن الرهان على استمراريتها، لأن مسألة التفوق تحكمها الكثير من العناصر والمقومات التي توفرت اليوم ولكن لا توجد ضمانات لتوفرها في قادم الأيام.



آخر الكلام



مهما تباينت الآراء بخصوص ليفربول، إلا أن الحقيقة التي لا يختلف عليها أحد هي إن «الريدز» بلا نقاط ضعف هذا الموسم وهو حقاً «لا يقهر» حتى إشعار آخر.