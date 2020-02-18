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حسره

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 18/02/2020

حسان العبيدلي

اللي نْتأمل منهم خير              ما خذنا منهم غير الوعود
حسره على وْجوه الجماهير      والآسيويه دون مردود!!
من بعد كل هذي المخاسير       افضل لنا لدوري نْعود

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