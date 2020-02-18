شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات النصر يفزن على «HCD» في دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل فريق نادي النصر لكرة اليد للسيدات مشوار الدفاع عن لقب مسابقة الدوري بالفوز بنتيجة 27-26 على فريق HCD
أقوى فرق المسابقة الذي يجمع بين صفوفه لاعبات أجانب معظمهن من لاعبات الأندية الأوروبية في مجال اللعبة بعد مباراة مميزة قوية حرصت خلالها لاعبات النصر على تقديم المستوى الأفضل لتحقيق الفوز.
وأشارت نسرين بن درويش المشرفة العامة على قطاع السيدات بالنصر إلى أن فريقها يخوض منافسات البطولة بهدف حسم لقبها، وقالت: «كانت البداية جيدة بالفوز على أقوى فرق البطولة»، وأشادت بالدعم والمتابعة المهمة والدائمة لرئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي عبدالرازق الهاشمي ونائب الرئيس مروان سنكل وجميع أعضاء المجلس.
ووعدت بمواصلة مشوار تفوق فرق الرياضة النسائية كافة في النصر بداية من اليد والسلة وألعاب القوى والسباحة والكاراتيه وذكرت أن النادي بصدد إدراج كرة الطائرة النسائية ضمن ألعاب النادي بداية من الموسم المقبل.
من جانب آخر تضم مسابقة دوري سيدات اليد 5 فرق هي: بلدية دبي، النصر، الجزيرة، الجالية التونسية، وHCD.
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